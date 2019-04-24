В Ялте задержали чиновника, «подарившего» частной фирме около 1 млн бюджетных рублей

В Ялте по подозрению в коррупции задержан руководитель одного из госучреждений.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД по РК, чиновник при заключении контракта на ремонт крыш многоквартирных домов внес документацию изменения, предусматривающие 100%-ную предоплату за счет бюджетных средств. При этом он знал, фирма-исполнитель предоставила недостоверные сведения о гарантиях готовности объекта и о степени выполнения указанных работ.

На счет строительной организации было авансом перечислено свыше 900 тысяч рублей. А предусмотренные контрактом работы выполнены не были.

Более того, часть из перечисленной суммы – 480 тысяч рублей – была присвоена должностными лицами предприятия-застройщика и использована на цели, не связанные с выполнением работ по капитальному ремонту. Возбуждено уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 285 Уголовного кодекса РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 24.04.19

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