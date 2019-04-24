В детсаду Севастополя дети отравились «Уайт-спиритом»

В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в дошкольном учреждении.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в одном из детсадов Нахимовского района. Три малыша во время прогулки в образовательном центре имени Ревякина нашли на веранде оставленную там сотрудниками дошкольного учреждения бутылку с растворителем «Уайт-спирит». Дети выпили жидкость, приняв ее за воду. Детсадовцы были доставлены в больницу, двум из них был поставлен диагноз «химический ожог пищевода и желудка».

Следственный комитет по городу Севастополю возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет (п.«б» ч.2 ст. 238 УК РФ).

«В рамках следствия назначены экспертизы для оценки степени вреда здоровью, причиненного малолетним в ходе происшествия. Будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасности малолетних и организацию надлежащего воспитательного процесса», – сообщили в ведомстве.

Севастополь, Служба информации РИА «Новый День»

Севастополь. Другие новости 24.04.19

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