Глава ФАС объяснил, как снизить цены на топливо в Крыму

Главные причины высоких цен на топливо в Крыму – неудачная логистика и отсутствие конкуренции. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев.

Как уже сообщал «Новый День», вопрос высоких цен на горюче-смазочные материалы поднимается на полуострове ежегодно. Особенно актуальной темой становится в разгар туристического сезона. В очередной раз проблему рассматривали в Москве на прошлой неделе. Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение до 15 мая представить согласованные предложения по снижению стоимости топлива на полуострове.

«В значительной степени эта проблема будет ликвидирована с открытием движения железнодорожного транспорта по Крымскому мосту, – сообщил Артемьев. – Кроме того, здесь еще не сложились крупные оптовые компании, которые бы закупали продукты питания, нефтепродукты, которые могли бы получать большие оптовые скидки, как это происходит в других регионах России. Там закупается сразу большая партия, как правило, эта компания обладает необходимым инвестиционным ресурсом, кредитным рейтингом, как правило, может привлекать кредиты банков, на которые строит складские помещения, необходимые для хранения.

Мелкий опт всегда дороже. При этом нужно создать такие условия, чтобы была разумная конкуренция в оптовом звене. Поэтому, наверное, должна быть не одна оптовая компания, должно быть несколько».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 24.04.19

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