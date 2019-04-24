Днем жара, ночью мороз: в Крыму объявлено экстренное предупреждение

В Крыму объявлено экстренное предупреждение: на фоне по-настоящему летней погоды ожидаются заморозки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ночью и утром 25 и 26 апреля в степных и предгорных районах на поверхности почвы возможны заморозки до -2° Цельсия.

При этом днем столбики термометров будут подниматься до +23.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 24.04.19

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