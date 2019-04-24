Не простили: крымчанина отправили в колонию за взрыв новогодней елки

Жителя Крыма отправят в колонию за взрыв новогодней елки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», житель Старого Крыма нашел в заброшенном здании среди мусора гранту (позже экспертиза установила, что это ручная осколочная наступательная граната РГ-42).

А 29 декабря 2018 года, изрядно приняв «на грудь», принес ее к зданию городской администрации, привязал к стволу новогодней елки, установленной на площади перед мэрией, и взорвал.

В результате были «грубо нарушены нормальная деятельность муниципального образования, общественный порядок и спокойствие окружающих», – сообщили в Кировском районном суде, уточнив, что администрации города причинен ущерб в размере 46 тыс рублей.

Суд признал «подрывника» виновным в незаконном приобретении и хранении взрывных устройств, а также в хулиганстве с применением взрывных устройств. Мужчину приговорили к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 20 тысяч рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 24.04.19

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