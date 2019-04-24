В Apple не выполнили обещания, данного Госдуме РФ

Компания Apple решит проблемы с отображением Крыма на своих картах не ранее 10 мая. Об этом компания сообщила Госдуме.

Как уже сообщал «Новый День», в феврале текущего года Госдума потребовала, чтобы комитеты по безопасности и по информполитике обратиться в Генпрокуратуру с иском к компании Apple, нарушившей Конституцию РФ, изобразив на своих картах Севастополь и Симферополь как украинские города.

После этого представители Apple и депутаты Госдумы договорились, что проблема будет решена до 25 апреля. Но теперь американцы сообщили, что не смогут изменить карты 10 мая.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 25.04.19

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