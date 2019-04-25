На Ай-Петри горят кафе, которых как бы нет

На Ай-Петри сгорело кафе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возгорание случилось ночью в районе метеостанции. Это уже второй пожар на плато в течение месяца. Обычно причиной таких ЧП становятся нарушения правил пожарной безопасности либо короткое замыкание электропроводки.

В это случае любопытно другое: в посёлке Охотничье, где было расположено кафе, к сетям «Крымэнерго» официально не подключено ни одно заведение общепита, сообщил портал обзора «Ялта Крым», ссылаясь на информацию ведомства.

Напомним, о сносе всех незаконных объектов торговли на Ай-Петри крымские власти отчитались еще летом 2017 года: предпринимателям выплатили компенсации и пообещали выделить землю в Симеизе. Но уже в конце того же года владельцы снесенных кафе начали заявлять, что их обманули – землю так и не дали, а конкуренты, близкие к власти, снова вернулись на Ай-Петри, тем более, что договоры аренды, выданные до 2051 года, никто не расторгал.

Интерес предпринимателей к Ай-Петри понять можно: в сезон кафе на плато приносит до 500 тысяч рублей в день. Особенно, если не платить налоги и за электричество, как это делают нелегалы.

Не понятно одно: почему власти потеряли интерес к одному из самых популярных мест Крыма и не обращают внимание на то, что там происходит.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 25.04.19

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