Латвия намерена признать депортацию крымских татар геноцидом

Комиссия сейма Латвии по иностранным делам поддержала проект документа, в котором Латвия признает депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом со стороны СССР.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ составлен на основе доклада латвийского МИДа об отношении СССР «ко всем живущим на оккупированных территориях народам и этническим группам».

Парламентский секретарь министерства иностранных дел Латвии Занда Калниня-Лукашевица во время обсуждения документа заявила, что ситуация в Крыму только ухудшается: «Должно быть международное осуждение», – отметила она.

Голосование по проекту резолюции должно состояться в Сейме 16 мая.

Напомним, что в 2015 году власти Латвии, Литвы и Эстонии подписали декларацию о намерении потребовать возмещение ущерба за пребывание в составе Советского Союза. В Латвии ущерб предварительно оценили в 185 млрд евро, не считая демографические потери и ущерб окружающей среде.

Рига, Игорь Юров

Рига. Другие новости 25.04.19

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