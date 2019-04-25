Крым откроет автобусное сообщение со столицами других государств

Крым собирается наладить автобусное сообщение со столицами других государств. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал руководитель ГУП РК «Крымавтотранс» Игорь Коробчук.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня из Крыма можно попасть на автобусе в Москву, Сочи, Анапу, Краснодар, Луганск и Донецк. По словам Коробчука, в этом году в реестр внесено семь автостанций межсубъектовых маршрутов, что позволяет организовать международные рейсы.

В ближайшее время будут запущены маршрут в Минск и в Баку, также в планах открыть автобусное сообщение с Санкт-Петербургом.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 25.04.19

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