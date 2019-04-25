В Севастополе объявили забастовку строители, выполняющие заказ Минкульта РФ

В Севастополе объявили забастовку строители, занимающиеся реконструкцией Исторического бульвара. С сегодняшнего дня они прекратили работу, так как им уже второй месяц не выдают зарплату.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», реконструкция Исторического бульвара началась в конце 2018 года: парк собираются восстановить в соответствии с фотографиями начала ХХ века. Проект реконструкции по заказу Минкульта РФ разработало АО «Ренессанс-Реставрация». Стоимость работ – более 433 млн рублей. Подрядчиком стало ООО «Меандр».

Но забастовали строители, работают по договорам со строительной компанией «Ирбис». В акции протеста принимают участие 60 человек: им постоянно через разных людей передают информацию о том, что деньги вот-вот будут, а задержкам дают разные объяснения, однако воз и ныне там, пишет ForPost. Руководство компании на контакт с рабочими не идет.

Севастополь, Служба информации РИА «Новый День»

Севастополь. Другие новости 25.04.19

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