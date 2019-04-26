Крымчане будут работать один день в неделю

Следующая рабочая неделя станет для жителей Крыма самой короткой в 2019 году: тем, кто трудится по стандартному графику, предстоит всего 1 рабочий день.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», указом главы РК Сергея Аксенова от 5 марта 2019 года понедельник, 29 апреля, был объявлен выходным днем в связи с празднованием Пасхи.

А с 1 по 5 мая Крым будет отдыхать со всей страной. Таким образом, на предстоящей неделе в Крыму будет только одни рабочий день – вторник 30 мая.

Последующая семидневка станет не такой праздной, но все равно короткой: с 9 по 12 мая в России объявлены выходными в связи с празднованием Дня Победы.

Напомним, дополнительно к общероссийскому праздничному графику, жители РК в 2019 году будут дополнительно отдыхать 4 июня – в связи с праздником Ораза байрам, 17 июня – в связи с празднованием Троицы, 12 августа в связи с праздником Крубан байрам.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 25.04.19

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