В Крыму восстановят легендарный бриг «Меркурий»

В Крыму собираются восстановить легендарный бриг «Меркурий».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бриг был построен на севастопольской судоверфи и спущен на воду в мае 1820 года. Был назван в честь катера «Меркурий», прославившегося в войне 1788-1790 годов со шведами. Бриг предназначался для охраны побережья и ведения разведывательных операций. Особенностью корабля была низкая осадка и наличие весел – по семь с каждого борта. Конструктивные особенности портов для бортовой артиллерии и отверстий для весел не позволяли одновременно грести и стрелять. Бриг имел хорошую остойчивость, но не отличался высокой скоростью хода. Численность экипажа на май 1829 года составляла 115 человек, из них всего 5 офицеров вместе с командиром.

В мае 1829 года три русских корабля: 44-пушечный фрегат «Штандарт», 20-пушечный бриг «Орфей» и 20-пушечный бриг «Меркурий» получили приказ крейсировать у выхода из пролива Босфор.

На рассвете 14(26) мая, в 13 милях от пролива, отряд заметил турецкую эскадру: 14 судов шли от берегов Анатолии и, заметив русские корабли, бросились в погоню. Быстроходные «Штандарт» и «Орфей» резко ушли вперед. Шансы на спасение у «Меркурия» были ничтожны: в силу особенностей конструкции бриг не мог оторваться от преследователей, а выстоять с 20 пушками против 184 (разобраться с русскими решили 110-пушечный «Селимие» под флагом капудан-паши и 74-пушечный «Реал-бей» под флагом младшего флагмана) казалось невозможным.

Тем не менее, было принято решение принять бой, а потом взорвать корабль. В ходе боя, длилися более 2,5 часов «Меркурий» получил 22 пробоины в корпусе, 133 – в парусах, 16 повреждений в рангоуте, 148 – в такелаже, были разбиты все гребные суда. 4 человека погибли, 6 было ранено.

В свою очередь, русские моряки сумели перебить ватер-штаг и повредить грот-брам-стеньгу «Селимие», что заставило турецкий флагман лечь в дрейф. Еще через час перебиты фор-брам-рей, грот-руслен и нок-фор-марс-рея «Реал-бея». Упавшие лисели и паруса закрыли отверстия для пушек, что лишило младший турецкий флагман возможности продолжать преследование, и он прекратил бой.

Израненный российский бриг сумел добраться до Сизополя, где базировались основные силы Черноморского флота, и через несколько месяцев, после ремонта, снова вышел в море.

За бой с флагманами турецкого флота «Меркурий» был удостоен Георгиевского флага, а капитан получил орден Святого Георгия.

Президент РФ поручил главе правительства РФ Дмитрию Медведеву и министру обороны Сергею Шойгу до 1 июня разработать и представить предложения по восстановлению брига.

Также в срок до 10 апреля 2020 года должны быть обеспечены реконструкция, реставрация и современное техническое оснащение мемориального комплекса «Сапун-гора» и диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года». Все объекты входят в Музей обороны Севастополя.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 26.04.19

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