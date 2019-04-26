Крым собирается установить новый рекорд по числу туристов

Крым собирается установить очередной рекорд по количеству туристов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2018 году полуостров посетили 6,8 млн человек. Что на 20% больше, чем в 2017 году. Напомним, методика подсчета турпотока по-прежнему учитывает всех, кто попал в Крым автомобильным, воздушным или водным транспортом.

По итогам I квартала насчитал 365,5 туристов, что на треть выше алогичных прошлогодних показателей. А на майские праздники Крым планирует улучшить прошлогодние результаты на 40% – на полуострове ждут 240 тысяч туристов.

По словам министра курортов и министров РК Вадима Волченко, места размещения на майские праздники забронированы на 82%, на высокий сезон – более чем на 60%.

Увеличение турпотока способствовало росту поступлений в бюджет: с 2014 года налоговые поступления от сферы возросли в 2 раза. За I квартал 2019 года объем налогов превысил 690 млн. Это на 65% больше, чем за первые три месяца 2018 года.

В общей сумме собранных в Крыму налогов на долю турсферы приходится 16%. С учетом смежных отраслей – до 25%. Общий денежный оборот в отраслях, связанных с туризмом, в 2018 году составил около 500 млрд рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 26.04.19

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