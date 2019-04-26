Крымчан предупредили о введении налога для самозанятых

В 2020 году в Крыму могут ввести налог на профессиональный доход. Об этом заявил руководитель управления Федеральной налоговой службы по РК Роман Наздрачев.

Как уже сообщал «Новый День», закон о налогах для самозанятых был принят Госдумой в ноябре прошлого года. Согласно документу, тем, кто работает с физлицами, налоговая ставка установлена на уровне 4%, а для тех, кто работает с юрлицами и ИП – 6%. Для уплаты налогов нужно скачать мобильное приложение Федеральной налоговой службы «Мой налог».

«В настоящее время пилотный проект действует на территории четырех субъектов РФ. Скорее всего, со следующего года он буде введен на всей территории РФ, – отметил Наздрачев. – Надеемся, что большая часть жителей полуострова воспользуется этой системой налогообложения, потому что она максимально мобильна. Достаточно иметь в кармане мобильный телефон, подключенный к Интернету. Нет необходимости куда-то ходить, сдавать декларации. За человека все будет делать мобильное приложение», – сказал Наздрачев.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 26.04.19

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