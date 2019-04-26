Сына Бориса Немцова затравили в соцсетях за Крым

Сотни «либеральных» и украинских пользователей соцсетей нагрянули в профиль Антона Немцова с оскорбительными комментариями к его публикации об отношении к Крымскому референдуму.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сын застреленного в центре Москвы оппозиционера и противника Кремля Бориса Немцова высказался в поддержку волеизъявления крымчан.

Идеологические соратники отца не смогли простить сыну подобного дерзкого мнения, не совпадающего с либеральным идеологическим мейнстримом, и принялись всячески унижать Антона.

Напомним, недавно Антон Немцов написал, что большинство крымчан высказалось за присоединение к России в 2014 году.

«Моя позиция по Крыму такая. Я считаю, что это – очень сложный вопрос. История расставит все точки над «i». Но для меня очень важно, что был проведён референдум, на котором большинство жителей полуострова высказались за присоединение к России. И я считаю, что если снова провести референдум, то результаты будут такими же», – написал сын погибшего оппозиционера.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 26.04.19

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