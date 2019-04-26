МВД посчитало количество переехавших в Крым иностранцев и россиян

В Крым за пять лет после референдума на постоянное место жительство приехали 65 137 граждан материковой России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такие данные со ссылкой на УМВД по Республике Крым приводит издание News.ru.

Кроме того, 15 882 гражданина иностранных государств и лиц без гражданства получили от властей полуострова разрешение на временное проживание.

Вид на жительство получили около 18 тысяч человек.

Большинство иностранцев прибыли из Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Таджикистана.

Вместе с тем, новый приток граждан с материка не привёл к значительному росту демографических показателей.

Как сообщал «Новый День», согласно данным Крымстата, по состоянию на 1 января 2019 года, численность постоянного населения Крыма составила 1,9 млн человек, что на 1,1% или на 20,4 тысячи человек больше, чем в 2014 году.

Что касается Севастополя, то там численность постоянного населения на тот же период составила 443,2 тысячи человек, увеличившись почти на 50 тысяч человек.

«По сравнению с 2014 г. увеличилась на 49,9 тысяч человек, или на 12,7%». – сообщила руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю Ольга Балдина.

«За 2017 год ожидаемая продолжительность жизни жителей Севастополя составила 73,4 лет; мужчин – 68,48 лет, а женщин – 78,02 лет. Этот показатель из года в год также растет», – добавила руководитель статистического ведомства.

Ранее Крымстат представил данные об ожидаемой продолжительности жизни в Крыму. Согласно подсчётам, крымских женщин, в отличие от мужчин, ожидает достаточно долгая жизнь на пенсии.

«Ожидаемая продолжительность жизни в Крыму, по последним данным, составляет 72 года. Для мужчин – 67 лет, для женщин – 76,6 года. Женщины являются лидерами по продолжительности жизни», – оптимистично заметила Балдина.

В Крымстате также отмечают, что смертность среди жителей полуострова в прошлом году снизилась. Если в 2017 году умерли 27,5 тыс человек, то в 2018-м – на 500 человек меньше.

Напомним, украинская пропаганда в лице журналистов и политиков регулярно сообщает о «принудительном заселении полуострова» жителями материковой части России. Цифры, которыми обычно оперируют в «Незалежной», – от сотни до нескольких сотен тысяч «переселенцев».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 26.04.19

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