Прецедент: жительница Ялты справилась с МУПом, с которым не смог разобраться Совмин Крыма

Жительница Ялты впервые в Крыму отсудила у управляющей компании 400 тысяч рублей за недобросовестное содержание общедомового имущества.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщина 15 месяцев судилась с МУП «РЭО-1»: любой дождь для ялтинской девятиэтажки становился стихийным бедствием. В квартиры льется с потолка и по стенам, поток дождевой воды выбивает заглушку трубы водосборника, из-за этого заливает электрощитовую. В квартирах образуется плесень, половые покрытия, обои, электропроводка и мебель повреждены, сгнили оконные рамы. Отмостка вокруг здания разрушена.

Только за последние 1,5 года в Центр оперативного реагирования при Совете министров РК поступило 15 коллективных жалоб от обитателей дома. Реакции не последовало.

В 2017 году сменился председатель дома. Женщина сумела добиться, чтобы здание проинспектировали представители госжилинспекции. Специалисты пришли в ужас, но повлиять на управляющую компанию не смогли: в МУПе утверждали, что все протечки – это последствия форс-мажора.

Тогда женщина подала в суд. Бороться с управляющей компанией ей пришлось в одиночку, так как соседи не верили в положительный исход тяжбы.

Представители МУПа затягивали процесс: то требовали назначения повторной оценочной экспертизы, то просили перенести заседание.

Наконец, 30 августа 2018 года Ялтинский городской суд принял решение в пользу истца и постановил взыскать с МУП «РЭО-1» более 418 тысяч рублей: 212,9 тысячи в счет ущерба, 100 тысяч в счет неустойки за нарушение сроков удовлетворения требования потребителя, 845 рублей – стоимость услуг по ксерокопированию документов, пять тысяч рублей – в счет компенсации морального вреда, 100 тысяч рублей в счет штрафа, сообщает портал обзора «Ялта Крым».

Суд основывался на том, что труба водосборника, из-за протечек которой и возникают все неприятности, относится к общему имуществу, за его содержание и исправность – согласно Жилищному кодексу РФ – несет ответственность управляющая компания.

МУП подал апелляцию. Но в марте 2019 года Верховный суд РК оставил решение суда первой инстанции без изменения.

Соседи женщины оживились: еще 49 человек подали коллективный иск к МУПу.

На сегодняшний день сотрудники МУПа залили отмостку вокруг дома, заменили в подъезде четыре старых окна на новые металлопластиковые. Но испытание очередным дождем окна не выдержали – подъезд снова «поплыл».

Жильцы дома намерены снова предъявить претензии к МУП «РЭО-1».

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 26.04.19

МВД посчитало количество переехавших в Крым иностранцев и россиян. / Венгрия и Словакия отказываются от украинского транзита газа. / Сына Бориса Немцова затравили в соцсетях за Крым. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»