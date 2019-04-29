Праздничная неделя в Крыму обещает быть жаркой и немного мокрой.

Как сообщили РИА «Новый День» в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни на полуострове будет по-настоящему жарко: днем столбики термометров будут подниматься до +28 градусов.

Май начнется с дождей, а в четверг, 2 мая, немного похолодает – днем в разных районах ожидается от +17 до +22.

Согласно предварительному прогнозу синоптиков, дождливая погода сохранится до конца недели.

Добавим, что вода в Черном море прогрелась до+11° в Алуште и р-не горы Карадаг, до +12° в Феодосии, Ялте, Севастополе, Евпатории и Черноморском, в Керченском проливе температура воды поднялась до +14, в Азовском море – до +13°.

Симферополь, Лиана Макоба

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