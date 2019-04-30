Уничтоженные в Ялтинском заповеднике леса не восстанавливаются

Крымчане обеспокоены состоянием лесов на Ай-Петри: выгоревшие в предыдущие годы участки не восстанавливаются.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», леса в Крму горят регулярно. Только в прошлом году в Ялтинском горнолесном заповеднике произошло два крупных пожара: один – в мае, когда возле села Васильевка выгорело несколько тысяч квадратных метров леса, второй – в середине августа в урочище Уч-Кош (огонь уничтожил 26 гектаров). По одной из версий, августовское возгорание в заповеднике могло начаться из-за поджога. Спустя несколько дней после того, как пожар был потушен, в Уч-Кош произошло новое возгорание.

Сегодня на подходе к ущелью наблюдаются ужасающие картины, рассказывают ялтинцы: на большой площади из земли торчат обгоревшие стволы деревьев разной высоты. Часть обугленных стволов валяется на земле. Даже травяной покров восстанавливается мизерными клочками.

«Лес на крутых склонах – там, где был верховой пожар, сам не восстановится, – переживают крымчане. – А горельники в районе Мастреиза, по склонам Оксек-буруна, как и вокруг Баланын-каясы, будут (да и есть) как «дыра» под Биюк-Комбопло. Над Гурзуфом только через 40 лет вместо голых стволов без коры выросли новые деревья. Теперь смешанный мертво-живой участок». Отмечается, что и на территориях, горевших несколько лет назад, тоже не заметно ни какого обновления.

Переживают крымчане не зря: чтобы на горельниках поднялся новый лес, нужно искусственное восстановление, а для этого сначала необходимо расчистить сгоревшие участки от погибших деревьев. Но именно этим в Крыму не занимаются.

Площадь лесов в Крыму составляет около 290 тысяч га или чуть более 11% от общей территории республики. При этом в Ялтинском горнолесном заповеднике этот показатель за последние 5 лет сократился более чем на 63 га. В целом, согласно официальным данным, только в 2017 году пожары уничтожили более 27 га леса. В свою очередь, искусственное лесовосстановление в 2018 году проведено на 7,7 га. В том числе в особо охраняемых природных территориях, к которым относится и Ялтинский заповедник, всего 3 га. Столько же, согласно Лесному плану РК, собираются высадить в 2019 году, в 2020 – 2 га, далее по 1 га в год.

При этом проводить расчистку пострадавших территорий не собираются вообще. То есть, то самый участок возле Уч-Коша, где в августе прошлого года всего за 2 дня сгорели 26 га соснового леса, в ближайшие годы восстанавливать не будут.

Надежда на то, что сосны поднимутся сами, мало: такие породы, как ель и сосна, погибают даже при слабом низовом пожаре. Они могут стоять на корнях еще много лет после пожара, но, в конце концов, либо поражаются короедами, либо подвергаются гниению. Новая поросль после пожара поднимается очень редко, их нужно заново высевать. Если этого вовремя не сделать, то через некоторое время сгоревший участок может зарасти мелколиственными деревьями.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 30.04.19

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