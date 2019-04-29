Ученые начинают масштабную охоту за черноморскими дельфинами

В Керченском проливе у берегов Крыма собираются пересчитать дельфинов. Масштабное исследование в рамках трехлетней программы по изучению морских млекопитающих Черного моря организует Институт океанологии имени Ширшова РАН при участии Карадагской научной станции и студентов МГУ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках проекта ученые попытаются проследить пути миграции дельфинов, а также установить их численность с помощью визуального наблюдения, фото- и видеосъемки, а также гидроакустического оборудования (по словам специалистов, каждый дельфин обладает уникальным голосом, что может облегчить перепись «морского населения»).

В последний раз столь масштабное исследование проводили 35 лет назад.

Отметим, что в первой половине ХХ века численность дельфинов в Черном море достигала миллиона особей. Но с 30-х годов началось массовое истребление популяции: к началу 60-х годов было уничтожено более 60 тысяч азовок. С 1966 года охота на дельфинов запрещена, но в течение последующих 20 лет поголовье афалин сократилось в 8 раз. А Количество белобочек за полвека уменьшилось в 200 раз.

Точных данных о состоянии популяции на сегодняшний день нет, но ученые заявляют, что она продолжает сокращаться из-за ухудшения экологии моря и сокращения кормовой базы.

Научная «охота» за дельфинами начнется в Керченском проливе в мае.

Симферополь, Лиана Макоба

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