В Крыму вскрыли факты незаконного использования средств, выделенных на объекты культурного наследия

В Крыму вскрыли факты незаконного использования средств при ремонте и реставрации объектов культурного наследия.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК, речь идет о здании Симферопольского художественного музея, даче Стамболи в Феодосии, доме Шлее в Сакском районе, о повреждении древних курганов в Феодосии, Красноперекопском и Ленинском районах, братской могилы в Симферопольском районе. По фактам выявленных на этих объектах нарушений возбуждено 9 уголовных дел.

В целом, в текущем году в ходе прокурорских проверок состояния объектов культурного наследия выявлено более 1,6 тыс нарушений: незаконное размещение различного рода конструкции на фасадах (более 20 исторических зданий), незаконное проведение земляных и строительных работ в охранных зонах (более 50 случаев).

«Ввиду значимости вопроса сохранения памятников истории и культуры по поручению прокурора РК Олега Камшилова в прокуратуре создадут межведомственную рабочую группу», – сообщили в ведомстве.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 29.04.19

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