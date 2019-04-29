Крымчанин сел на 8 лет за 8 граммов травки

В крымском Армянске городской суд приговорил 31-летнего местного жителя к восьми годам колониии за хранение дома 8,2 граммов каннабиса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба регионального Погрануправления ФСБ.

Отмечается, что крымчанин был задержан на крымско-украинской границе, после чего у него в квартире прошёл обыск. Причина задержания не сообщается.

«При обследовании квартиры, где проживал мужчина, обнаружен сверток с веществом растительного происхождения, внешне схожего с наркотиком. В присутствии понятых указанное вещество было изъято и направлено на исследование. Проведенная экспертиза подтвердила, что содержимое свертка является каннабисом, входящим в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в РФ запрещен. Его масса в пересчете на сухое вещество составила 8,2 грамма», – доложили в пресс-службе.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 29.04.19

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