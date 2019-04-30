Лавров: Киев втягивает ЮНЕСКО в скандал, искажая информацию о Крыме

Киев пытается втянуть ЮНЕСКО в скандал, не имеющий прямого отношения к деятельности организации. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, подчеркнув, что организация, созданная для межгосударственного сотрудничества в сферах образования, науки и культуры, не должна заниматься политическими распрями.

Напомним, в ноябре 2017 года Украина обратилась в ЮНЕСКО с просьбой прекратить реставрационные работы в Ханском дворце в Бахчисарае.

В минувшие выходные в Киеве опять обвинили Россию в уничтожении исторического объекта и сообщили, что миссия ЮНЕСКО прибудет в Крым, чтобы это засвидетельствовать.

«Глубокое беспокойство вызывает продавливание в руководящих органах организации инспирированных Киевом резолюций по Крыму, не имеющих ничего общего с реальным положением дел на полуострове», – подчеркнул Лавров.

Глава российского МИД отметил, что ЮНЕСКО пытаются использовать «для сведения счетов с неугодными государствами». И такая же трансформация происходит и с другими наднациональными структурами, призванными не разделять, а объединять народы и страны.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 29.04.19

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