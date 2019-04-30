Начались перевозки в Крым по единому билету

В Крыму стартует туристический сезон: сегодня начались перевозки пассажиров по единому билету.

Напомним, единый билет подразумевает интермодальное путешествие: самолет + автобус (через аэропорты Симферополя и Анапы) или поезд + автобус (через железнодорожные вокзалы Краснодара и Анапы).

За 3 месяца реализации единых билетов продано более 47 тысяч проездных документов в Крым и 26 тысяч – из Крыма.

В сезоне 2018 года едиными билетами воспользовались 452 тысячи пассажиров, из них 86% предпочли путешествовать наземным транспортом.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 30.04.19

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