Начались перевозки в Крым по единому билету

В Крыму стартует туристический сезон: сегодня начались перевозки пассажиров по единому билету.
Напомним, единый билет подразумевает интермодальное путешествие: самолет + автобус (через аэропорты Симферополя и Анапы) или поезд + автобус (через железнодорожные вокзалы Краснодара и Анапы).
За 3 месяца реализации единых билетов продано более 47 тысяч проездных документов в Крым и 26 тысяч – из Крыма.
В сезоне 2018 года едиными билетами воспользовались 452 тысячи пассажиров, из них 86% предпочли путешествовать наземным транспортом.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 30.04.19
Лавров: Киев втягивает ЮНЕСКО в скандал, искажая информацию о Крыме. / Киев собирается выступить с угрозами жизни и здоровью владельцам паспортов РФ в Донбассе. / Порошенко заявил, что вся Россия бросится получать «святое украинское гражданство». Читать дальше
© 2019, РИА «Новый День»