Жители Симферополя чувствуют себя весьма обеспеченными и по ощущению финансового благополучия входят в число самых богатых россиян.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», специалисты маркетингового агентства Zoom Market попросили жителей 24 городов РФ оценить их финансовое положение по 5~бальной шкале. На основе полученных результатов был составлен рейтинг самых бедных городов.
Первую строчку занял Саранск. А крымская столица оказалась на 23 месте. Крымчане чувствуют себя богаче даже обитателей двух столиц: Санкт-Петербург стоит в рейтинге бедности на 16-м месте, Москва – на 21. Круче только новосибирцы – их город замыкает рейтинг.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 30.04.19
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