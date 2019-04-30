Правительство Украины прислало в главный аэропорт страны карту без Крыма

В киевском аэропорту «Борисполь» показывали видеоролик, в котором карта Украины фигурировала без Крыма.

На это никто не обратил внимания, кроме одного мужчины – он позвонил в полицию.

В ходе следствия выяснилось, что ролик с предложением транслировать его на экранах в аэропорту прислали из министерства информационной политики Украины.

Создатели ролика объявлены в розыск. Что будет с чиновниками, утвердившими видеоконтент и отправившими его в аэропорт, не уточняется.

Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Киев, Лиана Макоба

Киев. Другие новости 30.04.19

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