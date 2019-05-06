Команда нового президента Украины грозится раскрыть всю правду о Крыме и Донбассе

Бывший сотрудник министерства обороны Украины, член команды только что избранного президента Владимира Зеленского Иван Апаршин опубликовал статью в рассказал о планах новой власти в сфере внешней политики и обороны.

По его словам, будет снят гриф секретности с информации о событиях 2014 года, все документы и факты будут обнародованы.

«Правда об Иловайске относительно Дебальцево, о начале войны в 2014 году, относительно захвата Крыма будет обнародована. И максимально доведена до логического завершения. Уже в ближайшее время люди узнают правду. Никто не собирается ничего ни от кого прятать», – написал Апаршин в своем блоге.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 02.05.19

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