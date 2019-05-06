Губернатора Севастополя экстренно госпитализировали

Губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова госпитализировали с приступом аппендицита. Об этом сообщил первый заместитель директора департамента здравоохранения Владислав Нусинов.
«В праздничные дни был экстренно госпитализирован Дмитрий Владимирович в первую горбольницу. Ситуация стандартная, оказывается лечение с положительной динамикой», – сообщил чиновник.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 06.05.19
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