На северо-западе Крыма произошла крупная энергоавария

Первомайский и Раздольненский районы Крыма остались без электричества.

Как сообщили корреспонденту РИА «Новый День» в Крымэнерго, 6 мая в 06:47 произошло технологическое нарушение на ПС 330 кВ Островская.

Под отключение электроэнергии попало около 41 тысячи человек.

На данный момент энергоснабжение восстановлено.

Причина технологического нарушения устанавливается.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 06.05.19

Губернатора Севастополя экстренно госпитализировали. / Команда нового президента Украины грозится раскрыть всю правду о Крыме и Донбассе. / «Порошенко есть что скрывать»: Москва обвинила Киев в торможении расследования трагедии в Одессе. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»