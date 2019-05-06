Экс-секретарь СНБО Украины «проинспектировал» Крым

Бывший секретарь Совета национальной безопасности Украины Нестор Шуфрич майские праздники провел в Крыму.

«Практически прямо из Киево-Печерской Лавры – с пасочкой и писанками, освященными Блажейнишим Митрополитом Онуфрием, – они выехали в нашу Ялту, где и провели первую часть выходных. Переехали через Чонгар. Нашу часть проехали за 15 минут в одну сторону, и за 12 минут обратно. На второй стороне прождали осмотр соответственно три с половиной и два часа», – написала пресс-служба Шуфрича в соцсетях.

«Эмм... А какая часть для автора текста «наша»?», – поинтересовались его подписчики. Вопрос интересный. Особенно на фоне сообщений о длинных очередях, выросших на границе с украинской стороны: поток въезжающих в Крым на майские праздники увеличился в 3 раза.

На полуострове Шуфричу понравилось: «Признаюсь, за три дня в Крыму сердце сжалось не раз, – говорит от имени Шуфрича его пресс-служба. – Ведь здесь прошли дни моего детства с мамой, папой и старшим братом и моей юности! В Ялте люди узнавали, улыбались, здоровались. Настроение у людей праздничное, хотя у некоторых глаза немного грустные… Очень впечатлил масштаб строительства нового крымско-татарского культурного центра – целый микрорайон!»

Комментаторы этого поста разделились на две группы: одни возмущены поездкой и требуют принять закон о порядке посещения оккупированных территорий государственными служащими и депутатами, другие заявляют, что тоже любят Крым, ездили на полуостров, ездят и будут ездить.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 06.05.19

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