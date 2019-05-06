Президента Украины вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Действующего президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру.

Согласно повестке, явиться к следователю глава государства должен 7 мая. Порошенко будут допрашивать «о преступлениях против евромайдановцев», сообщают «Українськi Новини» со ссылкой на свой источник в ведомстве.

Кроме того, Порошенко придется вернуться к протоколу допроса, состоявшегося в ноябре 2016 года: документ 7 раз передавался через генпрокурора, и неоднократно об этом напоминалось через помощников президента, однако протокол до сих пор не подписан.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 06.05.19

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