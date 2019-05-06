Большинство крымчан не могут позволить себе новый автомобиль

Крым оказался в хвосте рейтинга российских регионов по доступности личного транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», купить в кредит и содержать новый автомобиль дешевого сегмента – стоимостью до 500 тысяч рублей могут менее 15% семей. При этом выбор подобных автомобилей крайне ограничен – за такие деньги продают лишь несколько моделей отечественного, китайского или узбекского производства.

В основном, цена автомобилей эконом-класса варьируется от 500 до 1 млн 200 тысяч рублей. И позволить себе такого «коня» могут лишь 4,27% крымских семей.

А премиум-класс (около 5 млн руб) по карману 0,28% крымчан.

В целом, по доступности нового личного транспорта в рейтинге, составленном РИА «Рейтинг», Крым находится на 77 месте из 85. Севастополь занял 60-ую строчку.

«В экономически слабых регионах наблюдаются невысокие зарплаты и зачастую высокая безработица, поэтому среднесемейные доходы от трудовой деятельности здесь не высоки, – отмечают авторы исследования. – Жителям небогатых регионов приходится довольствоваться подержанными машинами, а также заметно ограничивать расходы на собственный транспорт. В частности, небогатые автовладельцы отказываются от необязательных страховок, осуществляют самостоятельное обслуживание автомобиля, а также ограничивают дальность и частоту поездок, чтобы меньше платить за бензин».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 06.05.19

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