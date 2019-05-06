Главы Крыма и Севастополя теряют влияние

Глава Республики Крым Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников теряют политический вес. В апрельском рейтинге влияния губернаторов, ежемесячно составляемом АПЭК, и тот, и другой перешли на более низкие позиции, чем в марте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымский премьер Сергей Аксенов переместился с 21-ой строчки на 23-ю. Севастопольский глава Дмитрий Овсянников опустился с 41-го места на 50-е.

Составители рейтинга объясняют продолжающийся нисходящий тренд для губернатора Севастополя открытым конфликтом с местными элитами. Аксенов теряет свои позиции из-за нарастающих в регионе протестных настроений и неспособности выдержать графики по ФЦП.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 06.05.19

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