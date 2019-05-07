Крымские чиновники нарушают законы, ссылаясь на личные «веские причины»

У двух десятков чиновников Алушты обнаружились украинские паспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прокуратура Алушты потребовала уволить 20 сотрудников городской администрации, пересекавших границу по паспорту гражданина Украины.

В мэрии выполнять требование не спешат, заявляя, что у чиновников были веские причины.

Отметим, что законодательство Российской Федерации запрещает госслужащему иметь двойное гражданство, муниципальный служащий может позволить себе паспорт другой страны только в том случае, если это государство является участником международного договора Российской Федерации. С Украиной у России такого договора нет.

Поэтому все чиновники при получении российского гражданства должны были сдать украинские паспорта. Но многие, как выясняется, этого не сделали. И теперь они подпадают под статью статья 330.2 УК РФ «Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве».

При этом нарушение закона было преднамеренным: алуштинские чиновники, о которых идет речь, заявляли, что потеряли украинские паспорта, а сами продолжали использовать их для пересечения границы.

Глава администрации Алушты Галина Огнева поводов для увольнения нарушителей закона не видит: «Были разные случаи: у кого-то умерли родственники, у кого-то другие очень веские причины, в том числе перед несколькими стоял выбор – либо операция, либо лечение», – цитируют градоначальницу «Примечания».

Почему ее подчиненные не захотели лечиться в России, Огнева не объясняет, заявляя, что в этом разбирается прокуратура.

В правительстве Крыма ситуацию пока никак не комментируют. Возможно, потому что и чиновники республиканского уровня тоже оставили украинские паспорта «на всякий случай».

Подтверждением тому могут служить уголовные дела, возбужденные в соседнем государстве, где получение российского гражданства при сохранении украинского считается госизменой.

Так, под арестом сейчас находится бывший министр здравоохранения Крыма Петр Михальчевский – его задержали 5 января 2018 года в Киеве. У него были изъяты паспорт гражданина РФ, служебное удостоверение, подписанное главой Крыма Крыма Сергеем Аксеновым, и другие документы, которые, по оценке украинских служителей Фемиды, указывают на его сотрудничество с российскими властями. Михальчевского обвиняют в государственной измене и сепаратизме. Уже осужден бывший заместитель министра спорта Крыма Фарух Камалов.

«Странно получается: весь Крым на Украину – ни ногой, а хитромудрые чиновники – аж с прискоком мчатся туда: видите ли, «отменить человеческий фактор невозможно», – комментируют ситуацию крымчане. – Они ещё потребуют награды за вылазки через линию фронта…»

Алушта, Лиана Макоба

Алушта. Другие новости 07.05.19

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