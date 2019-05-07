В Крыму власти весьма непочтительно относятся к госсимволам РФ (ФОТО)

Жители Крыма отмечают, что представители власти и госучреждений на полуострове весьма непочтительно относятся к государственным символам Российской Федерации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Севастополе в отделении ФГУП «Почта России» повесили российский флаг «вверх ногами». Фотографию опубликовал «Информер», уточнив, что отделение находится на улице Ленина.

В поселке Береговое (пригород Федосии) пошли еще дальше: триколором украсили основания клумб, а потом их разрушили.

«Это кстати не оскорбление госсимволов? Тумбу покрасили в цвет российского флага и довели до такого состояния. Напротив самой стелы куча мусора, и знаете, где это находится? На въезде в администрацию села…», – написал в соцсетях общественник Александр Талипов.

Фотографии Александра Талипова

Блогер отмечает: это законы российские, наверное, мешают администрации села Береговое: вначале надо объявить конкурс на вывоз мусора, потом конкурс на проект восстановления тумбы, потом конкурс на ремонт, а там и сезон закончится – смысл начинать?

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 07.05.19

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