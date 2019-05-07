В Севастополе начинается разбирательство по иску прокуратуры к правительству города

В Севастополе начинается судебное разбирательство по иску прокуратуры к правительству города.

Как уже сообщал «Новый День», заместитель прокурора Севастополя просит признать незаконным бездействие городского правительства и Департамента архитектуры и градостроительства, выражающееся в непринятии мер по разработке проекта генерального плана Севастополя и внесению его на рассмотрение в Законодательное Собрание. Кроме того, истец просит суд обязать ответчиков подготовить и внести проект генерального плана Севастополя на рассмотрение Законодательного Собрания в срок до 4 июля 2019 года

Заседание было назначено на 6 мая, но разбирательство отложили, так как решено привлечь к процессу в качестве заинтересованного лица городское Заксобрание.

Напомним, проект, разработанный Институтом генплана Москвы по инициативе депутата Алексея Чалого, спровоцировал в Севастополе рост социальной напряженности. В городе прошёл массовый митинг, на котором несколько тысяч горожан, возмущенных отсутствием реакции властей на свои замечания к документу, требовали отставки Овсянникова, а также роспуска Заксобрания.

Причиной своего возмущения севастопольцы назвали запланированное изъятие земли и жилья, необходимое для реализации генплана. После обвинений чиновников в некомпетентности и «рейдерском захвате» земельных участков, процесс по принятию документа горожанам удалось остановить.

Так, в ходе слушаний от жителей города поступило около 9 тысяч предложений и замечаний к проекту генплана, но специальная комиссия удовлетворила только 83% предложений севастопольцев.

После ряда скандалов, президент России Владимир Путин поручил Овсянникову полностью учесть интересы народа при утверждении нового генерального плана города.

Правительство Севастополя в одностороннем порядке расторгло договор НИИ Генплана Москвы и поручило доработать проект ГАУ «НИИ градостроительства, архитектуры, изысканий и среды».

Инсайдеры утверждают, что новый проект ориентирован на застройщиков, и правительство города всеми силами пытается затянуть процесс, чтобы не представлять документ действующему составу Заксобрания, срок полномочий которого истекает в сентябре.

Севастополь, Служба информации РИА «Новый День»

Севастополь. Другие новости 07.05.19

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