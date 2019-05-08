В Крыму закрыли несанкционированную игорную зону

В Крыму «накрыли» сеть подпольных казино – об этом сообщили в УФСБ по РК. Как передает корреспондент РИА «Новый День», игорный бизнес был организован с помощью онлайн-сервисов. Главный сервер находится в США.

Возбуждено уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр, совершенных организованной группой по предварительному сговору Задержаны 15 человек. Изъяты бухгалтерия, серверы с видеозаписями работы казино, другая компьютерная техника, деньги.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 07.05.19

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