В Крыму оценили состояние истребителей МиГ-29, оставленных ВВС Украины в 2014 году.

Как уже сообщал «Новый День», после событый Крымской весны на полуострове осталось около двадцати единиц бронетехники – несколько БМП, БТР и танков Т-64, а также дивизион устаревшей версии С-300. Кроме того, в Крыму находятся семь истребителей МиГ-29, два истребителя МиГ-29УБ и три учебно-боевых самолета Л-39М1, а также 17 украинских кораблей и судов обеспечения.

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова передать Украине ее боевую технику, оставшуюся в Крыму после ухода ВСУ: «Украинская сторона неоднократно ставила вопрос о возврате военной техники из Крыма. Мы готовы продолжить этот процесс», – сказал президент РФ, добавив, что российские военные даже могут помочь украинским коллегам транспортировать корабли в Одессу. Но Киеву это предложение не понравилось, и техника до сих пор стоит в Крыму без обслуживания и ремонта. Российская сторона лишь обеспечивает ее охрану. В результате техника ржавеет и приходит в негодность.

Так, украинские МиГи сегодня выгоднее сдать на металлолом, чем восстановить, пишет РИА «Новости».

Севастополь, Служба информации РИА «Новый День»

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