Президент России провел ротацию в командовании Военно-морского флота

Президент России Владимир Путин провел перестановки в командовании Военно-морского флота России, а также на Черноморском и Северном флотах. Соответствующий приказ озвучил сегодня министр обороны Сергей Шойгу.

Главком ВМФ Владимир Королев завершил военную службу и продолжит работу в Объединенной судостроительной корпорацию.

На посту главкома ВМФ России Королева сменил адмирала Николай Евменов, до этого возглавлявший Северный флот. Освободившееся место займет командующий (теперь уже бывший) Черноморским флотом вице-адмирал Александр Моисеев. А Черноморский флот возглавит вице-адмирал Игорь Осипов, командовавший Каспийской флотилией.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 08.05.19

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