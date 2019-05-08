Чета Аксёновых показала 16 миллионов дохода за год

Глава Республики Крым Сергей Аксенов и его супруга Елена опубликовали декларации о доходах за 2018 год.

Согласно документам, семейная пара заработала без малого 16 миллионов рублей. При этом доход главы республики оказался почти в четыре с половиной раза меньше, чем у супруги.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», декларация Сергея Аксёнова опубликована на официальном сайте правительства Крыма.

Так, в прошлом году доход крымского премьера составил 2,919 миллиона рублей. Это на 300 тысяч больше, чем в предыдущем 2017 году.

Вместе с тем, у главы республики не оказалось в собственности ни недвижимости, ни автомобилей, но указано, что в его пользовании находится участок в 607 квадратных метров и жилой дом 577 квадратных метров, оформленные на жену.

Между тем, у супруги Сергея Аксёнова Елены имеется в собственности иномарка BMW 750 Li XDrive, три квартиры и девять нежилых помещений.

Задекларированный доход Елены Аксёновой в прошлом году составил 12,988 миллиона рублей.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 08.05.19

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