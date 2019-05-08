Чета Аксёновых показала 16 миллионов дохода за год

Глава Республики Крым Сергей Аксенов и его супруга Елена опубликовали декларации о доходах за 2018 год.
Согласно документам, семейная пара заработала без малого 16 миллионов рублей. При этом доход главы республики оказался почти в четыре с половиной раза меньше, чем у супруги.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», декларация Сергея Аксёнова опубликована на официальном сайте правительства Крыма.
Так, в прошлом году доход крымского премьера составил 2,919 миллиона рублей. Это на 300 тысяч больше, чем в предыдущем 2017 году.
Вместе с тем, у главы республики не оказалось в собственности ни недвижимости, ни автомобилей, но указано, что в его пользовании находится участок в 607 квадратных метров и жилой дом 577 квадратных метров, оформленные на жену.
Между тем, у супруги Сергея Аксёнова Елены имеется в собственности иномарка BMW 750 Li XDrive, три квартиры и девять нежилых помещений.
Задекларированный доход Елены Аксёновой в прошлом году составил 12,988 миллиона рублей.
Симферополь, Иван Капустин
Симферополь. Другие новости 08.05.19
Корь продолжает наступать на Крым. / Президент России провел ротацию в командовании Военно-морского флота. / В Крыму оценили состояние украинских истребителей. Читать дальше
© 2019, РИА «Новый День»