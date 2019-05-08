Депутат Рады: Украина рассыпется и без русских паспортов

Выдача Москвой российских паспортов жителям ЛНР и ДНР – лишь заключительный этап большого центробежного процесса и поголовной паспортизации украинских приграничных территорий по всему периметру государственной границы как на востоке, так и на западе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телевидения заявил бывший кандидат в президенты Украины, депутат Верховной Рады Евгений Мураев.

«Они сейчас обратили внимание, что РФ начинает на неподконтрольных территориях выдавать паспорта, но мы еще месяц назад говорили, что такая же ситуация была с венграми, с румынами, с болгарами, карта поляка не сильно отличается, она не позволяет голосовать, но дает все гражданские права и право на трудоустройство в Польше, и их это не смущало.

Они гордились безвизом, благодаря которому мы потеряли кучу грамотных, подготовленных, квалифицированных специалистов и просто рабочие руки. Сейчас они кричат, что сделают ассиметричный ответ. Какой? Ту же глупость, что сказал Зеленский, что мы будем выдавать россиянам украинские паспорта? А кто-то хочет в страну, в которой война, в которой все дороже в десятки раз, по улицам ходить страшно и русский язык будет скоро запрещен? Это все на уровне политического балагана и глупости», – подчеркнул украинский политик.

Депутат отметил, что влияние приграничных стран на Украину распространяется во всех сферах, а не только паспортно-визовой.

«Я вернулся из Одессы, мы разговаривали там со священнослужителями и во время гражданской панихиды, и так далее. Там сильно активизировались румыны, они работают через посольство, дают деньги церквям, и там три прихода чуть не перешли, не в ПЦУ, а в Румынскую церковь.

Украина на сегодняшний день находится перед лицом огромной угрозы. Я так понимаю, что может быть лайт-сценарий Югославии, нас просто растащат по кускам: венгры заберут Закарпатье, румыны попытаются забрать Буковину и Бессарабию, Галичину попытаются забрать поляки, – и русские, условно говоря, вот этот коридор (имеется в виду «сухопутный коридор» от Донецка до Одессы – прим. «НД»)», – приводит слова Мураева «ПолитНавигатор».

Напомним, сегодня власти Украины пригрозили не признавать российские паспорта, выданные жителям ЛДНР, а самих жителей, получивших паспорта, лишать «пенсий и всех социальных благ».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.05.19

Зеленский вынудил столетнего ветерана пожать руку нацистской лазутчитце. / В Крыму рассказали, чем закончилась пятилетняя битва с украинской колбасой. / Чета Аксёновых показала 16 миллионов дохода за год. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»