В Международном трибунале по морскому праву прошли слушания по «керченскому инциденту»

В Гамбурге прошли публичные слушания в Международном трибунале по морскому праву по делу моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе. Россия участия в слушаниях не принимала.

Напомним, утром 25 ноября 2018 года корабли украинских ВМС «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу России. На протяжении нескольких часов они допускали опасные маневры, игнорируя при этом законные требования российских пограничников. Нарушителей было решено задержать. При этом трое украинских военнослужащих получили легкие ранения. На борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Они были арестованы по обвинению в нарушении госграницы.

Украина обвинила Россию в агрессии. После этого на территории десяти украинских областей страны было введено военное положение, что дает возможность временно ограничивать конституционные права и свободы граждан, в частности право на участие в выборах. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент заранее спланированной провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов президента. 16 апреля Киев обратился в Международный трибунал по морскому праву, инициировав два процесса: Украина потребовала от РФ компенсацию за арест военных кораблей, а вторым иском просила принять быстрое решение о временных мерах.

МИД России заявил, что у трибунала по морскому праву нет юрисдикции для «керченского инцидента», поэтому российская сторона участвовать в слушаниях не будет.

Решение трибунала будет обнародовано 25 мая.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 09.05.19

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