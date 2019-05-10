В Крыму осквернили памятник погибшим солдатам

В Крыму осквернили памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны. Инцидент произошел в селе Орловка Нахимовского района Севастополя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мемориал установили более 50 лет назад. На плитах были высечены имена 6 жителей поселка. В этом году памятник обновили – установили 2 гранитных плиты с именами ещё 64 погибших.

Судя по всему, мемориал осквернили в ночь с 9 по 10 мая.

Возбуждено уголовное дело.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 10.05.19

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