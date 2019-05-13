Лайнер «Князь Владимир» снова отправился к берегам Крыма

Лайнер «Князь Владимир» открыл третий круизный сезон: 12 мая он вышел из Сочи и в течение недели должен добраться до Севастополя и вернуться обратно, заходя по пути в Новороссийск и Сочи.

Как уже сообщал «Новый День», в первый рейс круизный лайнер «Князь Владимир» вышел 29 апреля 2017 года. За сезон было совершено 18 рейсов.

2018 год оказался для лайнера неудачным: открыть линию планировалось так же 29 апреля, но из-за технических неполадок круиз пришлось отложить до 6 мая, но ночью накануне отправления из-за неполадок в системе подачи масла на борту произошел пожар.

16 мая компания «Черноморские круизы» объявила об отмене рейсов на июнь – июль. Начало круизного сообщения перенесли на 5 августа. Лайнер должен был отшвартоваться в Сочи в 19:00 по местному времени, но рейс снова отложили.

В текущем году планируется, что «Князь Владимир» совершит 23 рейса.

Сочи, Лиана Макоба

Сочи. Другие новости 12.05.19

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