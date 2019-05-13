Ялта не смогла стать лидером рейтинга лучших городов для путешествия с мамой

Ялта оказалась в хвосте рейтинга туристических городов, куда жители России хотели бы привезти свою маму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», анализ проводился агентством «ТурСтат». Как выяснилось, большинство россиян хотели бы отвезти маму в Париж или Прагу. Лучшим российским городом стал Санкт-Петербург. В первую пятерку так же вошли Вена и Рим.

Ялта, уступив не только Петербургу, но и Пятигорску с Сочи, оказалась на одном из последних мест: привезти в город счастья свою маму готовы 4% участников исследования. Возможно, свою роль сыграло то, что Ялта плохо приспособлена для пожилых людей – слишком много лестниц и крутых подъемов, слишком мало тротуаров. Практически нигде нет лифтов, а общественный транспорт все время переполнен.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 13.05.19

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