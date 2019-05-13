Более трети европейцев считают Крым российским

Более трети жителей Франции, Германии и Великобритании, а также каждый четвертый американец считают Крымский полуостров частью России – таковы результаты социологического опроса, проведенного французской компанией IFOP в апреле текущего года по Sputnik News.

Респондентам предложили ответить на вопрос: «Основываясь на том, что вы видели или слышали, считаете ли Вы, что Крым

является частью России, «Не

не является частью России, «Не

не знаю».

Оказалось, что 38% немцев, 37% французов, 34% британцев, а также 27% американцев считают, что Крым является российским.

Доля тех, кто не считает полуостров российским регионом, распределилась следующим образом: Франция и Великобритания – по 34%, Германия – 48%, США – 27%, уточняет РИА «Новости», добавив, что три года назад, в марте 2016 года, ситуация была несколько иная: 45% французов и 48% немцев не считали Крым частью РФ.

Люди старше 35 лет чаще молодежи считают Крым российским во Франции, Великобритании и США.

В Париже и Лондоне этой точки зрения придерживается больше жителей, чем в других регионах.

В Восточной Германии больше сторонников российского Крыма, чем в западной части страны и Берлине (43% против 37% и 38%)

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 13.05.19

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