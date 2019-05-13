Поток с Украины в Крым вырос на 20%

Более 100 тысяч человек въехали в Крым со стороны Украины в первые 12 дней мая.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по РК, по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом поток вырос на 20%. Пик был зафиксирован 3-4 мая, когда границу пересекли 22 тысячи человек.

В целом, с 1 по 12 мая с территории Украины на полуостров попали более 15 тысяч автомобилей и порядка 102,3 тысяч человек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 13.05.19

«Нужен диалог, а не давление»: ЕС не будет усиливать санкции против Москвы за паспорта жителям Донбасса. / Эксперт рассказал, откуда на полигоне в США появилась система ПВО С-300. / Более трети европейцев считают Крым российским. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»