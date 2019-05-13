Пока еще действующему президенту Украины Петру Порошенко предложили передать Севастополь в аренду США. Соответствующая петиция размещена на сайте официального интернет-представительства главы государства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», территорию города предлагается передать в аренду по взаимному соглашению государств сроком не более чем на 49 лет.

В пример украинец приводит Гонконг, который Великобритания арендовала в 1898 году на 99 лет, а в 1997 вернула. «Такой шаг повысит обороноспособность региона и ускорит процесс фактического возвращения Крыма под юрисдикцию Украины, поскольку включены интересы США в регионе», – цитирует петицию РИА «Новости».

За два дня предложение набрало 46 сторонников.

По мнению экспертов, эту петицию ждет такая же судьба, как и те, в которых предлагалось выкопать Азово-Черноморский канал, закрыть полуостров «на лето» и так далее.

Вместе с тем, конкретно это предложение возникло не на пустом месте: несколько лет назад Севастополь мог де-факто перейти под контроль США – власти Украины начали тайно готовить территорию для размещения базы НАТО, против которой резко выступали крымчане.

В США постоянно упрекают Россию в усилении напряженности в Черном море: якобы усиление русской военной группировки в Крыму нарушает баланс сил, давая РФ возможность контролировать все море. При этом в Америке не скрывают, что планировали сами получить этот контроль, установив в Крыму базы НАТО. Но жители полуострова сопротивлялись, а правительство «Незалежной» тянуло время. Тогда и решено было спровоцировать революцию, чтобы привести к власти более сговорчивых политиков.

Но Майдан, в свою очередь, спровоцировал Крымскую весну. Полуостров ввергнулся в состав России, и о проекте пришлось забыть.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

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