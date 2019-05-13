Не готовы: в Крыму перенесли сроки перехода на цифровое телевидение

Крыму и Севастополю предоставлена отсрочка для перехода с аналогового телевещания на цифровое: если раньше полный переход на «цифру» планировался 3 июня, то сейчас отключение аналогового вещания обязательных общедоступных телерадиоканалов в 21-м регионе отложено до 14 октября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», включение Крыма и Севастополя в «осенний список» в Минкомсвязи объяснили, в первую очередь, заботой о туристической сфере: «В ряде регионов летом ожидается высокий туристический поток, который будет размещаться не только в больших гостиницах, пансионатах и санаториях, но и в мини-отелях и частном секторе. Это требует со стороны последних подготовки. Для них это дополнительная нагрузка, в том числе финансовая. Поэтому им тоже надо дать отсрочку для перехода на «цифру».

Между тем, по мнению экспертов, отсрочка на самом деле связана с сентябрьскими выборами и опасением из-за технических и организационных сбоев потерять каналы влияния на электорат: из 21 региона, в которых отключение аналогового вещания перенесено на октябрь, выборы должны состоятся в 13. Причем, в некоторых субъектах федерации (например, в Севастополе) кампания может обернуться скандалами и непредсказуемым финалом.

Отметим, что крымские власти еще в декабре 2018 года заявляли о полной готовности к переводу на «цифру» 95% населения (оставшиеся – жители отдаленных и труднодоступных районов, где телевещание можно организовать только с помощью спутника). Но похоже, что в Кремле не доверяют победным реляциям крымских чиновников и перестраховываются.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 13.05.19

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