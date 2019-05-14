Крымские чиновники в погоне за рекордами путаются в цифрах

Правительство Крыма заявило о резком росте турпотока.

По данным министерства курортов и туризма РК, в майские праздники на полуострове побывали 302 тысячи человек, что на 40% больше прошлогодних показателей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в прошлом году сообщалось о 181,5 тысячах туристов. Правда, считать их начали с 28 апреля, в этом году – с 26-го.

Отмечается, что 56% прибыли в Крым через Крымский мост, 30% – авиатранспортом, 14% – через границу с Украиной.

«Из общего количества отдохнувших на полуострове порядка 42 тыс. человек составили граждане Украины. Также через границу с Украиной в Крым приехали граждане Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Германии, США, Хорватии, Израиля, Иордании, Турции, Литвы, Италии, Польши. По данным Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым увеличение турпотока через границу с Украиной отмечается на уровне 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – заявили в минкурортов.

Но цифры не сходятся: если посчитать 14% от 302 тысяч зафиксированных туристов, то получится 42 тысячи 280 – то есть столько, сколько заявлено украинцев, побывавших в Крыму. На остальных иностранцев «места» уже не остается: либо их посчитали в составе украинцев, либо из других государств прибыли буквально единицы, либо крымские чиновники в погоне за рекордами пытаются играть с цифрами.

Кстати, накануне погранслужба заявляла, что с 1 по 12 мая с территории Украины на полуостров попали порядка 102,3 тысяч человек, что так же не сходится с данными минкурортов.

Не совпадает статистика чиновников и с цифрами аэропорта Симферополь: «На майские праздники в Крым самолетами прибыли 67 тысяч 934 пассажира, а вылетели чуть меньше – 66 тысяч 118 человек», – говорится в официальном сообщении аэропорта. А из заявления чиновников следует, что прилетевших должно быть более 90 тысяч.

И еще одна любопытная цифра: «В период майских праздников отдыхающих в Крыму принимали 323 официально зарегистрированных коллективных средства размещения с количеством мест порядка 62 тысяч. Крупные средства размещения были загружены на 80% – 100%», – сообщают в минкурортов. 62 тысячи от 302 тысяч – это чуть более 20%. То есть примерно 80% прибывших на полуостров в майские праздники разместились в теневом секторе туристической сферы. Либо туристы в местах размещения обновлялись каждые 2 – 3 дня – поверить в это, учитывая крымские реалии, довольно сложно.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 13.05.19

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